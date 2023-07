AGI - L'aria fresca di matrice atlantica sta dilagando su tutto il Mediterraneo centrale portando un netto calo delle temperature anche sulle regioni del Sud Italia. I prossimi giorni vedranno condizioni meteo più asciutte su gran parte della Penisola, a eccezione di qualche temporale pomeridiano possibile sui rilievi alpini e appenninici.

L'ultimo weekend di luglio vedrà un incremento delle temperature ma con valori che si manterranno intorno alle medie o di poco al di sopra, caldo dunque normale per il periodo. Possibile instabilità soprattutto al Nord Italia dove non mancheranno acquazzoni e temporali in spostamento dalle Alpi verso le pianure.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano fino all'inizio di agosto temperature nella norma e nessuna particolare ondata di caldo in vista.