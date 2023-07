Scippi e rapine in centro a Roma, 5 arresti

AGI - Sono cinque le persone arrestate dai carabinieri nel centro storico della capitale per due distinti episodi di rapina a passanti. Si tratta di due gruppetti di ragazzi, di nazionalità egiziana.

Il primo episodio è avvenuto a Piazza Venezia ai danni di un 16enne romano, minacciato con un coltello e poi scippato di una collanina d'oro. I carabinieri della Stazione Quirinale, coadiuvati da altre pattuglie dell'Arma, hanno individuato e bloccato a largo Gaetana Agnesi i tre responsabili, tutti 19enni e di nazionalità egiziana. I miliari hanno recuperato 3 collane d'oro, tra cui anche quella strappata dal collo del sedicenne, circa 6 g di hashish e circa 960 euro in contanti.

I 3 arrestati sono stati trasferiti presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per due l'obbligo di firma e per uno l'obbligo di dimora.

In un secondo episodio i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia e della Compagnia Speciale, nel corso di un servizio di pattuglia hanno arrestato, in due egiziani di 18 e 19 anni, per rapina in concorso. I fatti sono avvenuti questa mattina, verso le 7,30, quando un loro connazionale appena 18enne, ha fermato una pattuglia di carabinieri denunciando di essere stato, poco prima, rapinato della collana in oro.

I Carabinieri, chiesti i rinforzi, sono subito intervenuti e hanno battuto il parco e hanno bloccato nell'immediatezza uno dei due cittadini egiziani che, alla vista dei militari, cercava di disfarsi del coltello appena utilizzato e che è stato trovato in possesso della collanina che era stata strappata dal collo della vittima. Successivamente i militari sono riusciti a rintracciare, nelle immediate vicinanze, anche il secondo ragazzo indicato come autore della rapina.

Il coltello è stato sequestrato e la collana recuperata e restituita alla vittima. Per i due giovani l'arresto è stato convalidato ed entrambi hanno patteggiato e il Tribunale di Roma li ha condannati ad un anno e dieci mesi di reclusione e 500 euro di multa.