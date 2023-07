AGI. - Uno sfogo su Facebook, dopo che alcuni studenti universitari avevano rifiutato di dargli una camera in affitto perché preferivano "un italiano". La brutta storia si è svolta a Pavia. Menin Hubert Don, studente universitario di 26 anni e podista di una società di atletica, aveva risposto a un annuncio per una stanza in affitto, in una casa in condivisione con altri studenti. I giovani, però, hanno risposto che preferivano "un italiano".

Menin, che tra l'altro ha la nazionalità italiana, si è sentito discriminato per il colore della pelle e ha scritto su Facebook, pubblicando la chat "incriminata": "Mi permetto di parlare a nome di tutti quelli che si trovano nella stessa situazione.. Non preoccupatevi non è colpa vostra ma è colpa di uno stato che si rifiuta di educare i propri figli, è colpa di uno stato che non riconosce di avere un serio problema, è colpa dello stesso stato che non accetta lo straniero ma è pronto ad approfittare dello stesso. In altre situazioni sarei rimasto in silenzio ma ho imparato che "chi tace acconsente" perciò rifiuto di essere complice di questa vergogna, non posso sopportare che la generazione dopo la mia sia costretta ad accettare tutto Ciò! Vergognatevi!".