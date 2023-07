Italia tra caldo e temporali ma è in arrivo un calo termico 

AGI - Tra oggi e domani il promontorio africano sul Mediterraneo centrale porterà un nuovo picco di caldo per le regioni dell'Italia centro-meridionale. Attese anomalie anche di 8-10 gradi con temperature massime localmente superiori ai +40 gradi.

Discorso diverso invece per il Nord dove un flusso di correnti umide in quota porterà ancora alla formazione di temporali anche intensi e a carattere di nubifragio e non solo sulle Alpi.

Gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano entro metà settimana l'arrivo di aria decisamente più fresca dall'Atlantico. Questa metterà fine all'intensa ondata di calo che dura ormai da due settimane riportando le temperature in media o localmente anche poco al di sotto su tutta la Penisola.

Ecco le previsioni per oggi:

- Al Nord: Al mattino locali piogge e temporali sui settori alpini e prealpini, asciutto altrove con nuvolosita' medio-alta in transito. Al pomeriggio cieli coperti con ancora fenomeni sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle Alpi con fenomeni in progressivo esaurimento verso le ore notturne.

-

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con velature in transito. Al pomeriggio nuvolosita' in progressivo aumento, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, ma con cieli coperti su tutti i settori.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo piu' sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

Temperature minime e massime in rialzo, salvo una lieve flessione delle temperature massime al nord-ovest.

Previsioni per domani:

- Al Nord: Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-est, piovaschi su Lombardia e Romagna. Al pomeriggio instabilita' attesa sui rilievi Alpini e sulle Prealpi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni su Trentino e Triveneto, nessuna variazione altrove.

- Al Centro: Al mattino nuvolosita' medio-alta in transito su tutti i settori. Al pomeriggio instabilita' sui rilievi di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso su coste e pianure. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, poco nuvoloso su Campania, Molise e alta Puglia. Al pomeriggio ancora velature in transito sui medesimi settori, sereno altrove. In serata ancora tempo stabile, con qualche addensamento basso sulla Sicilia settentrionale.

Temperature minime in aumento al centro, in lieve calo altrove; massime in diminuzione al centro-sud, in rialzo al settentrione.