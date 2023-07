Cosparge di benzina una donna e la sua auto, degenera una lite di condominio

AGI - Poteva finire in tragedia una lite condominiale avvenuta nella tarda serata di ieri a Piedimonte Matese, nel Casertano. Un uomo ha cosparso di benzina una donna e la sua auto, dando poi fuoco alla macchina. La motivazione del gesto dell'uomo, 46 anni, sembra sia legata a delle gocce d'acqua che la donna avrebbe fatto inavvertitamente cadere, durante l'irrigazione delle piante, sulle tende da sole del sottostante balcone.

Secondo una ricostruzione dei carabinieri, l'uomo in passato aveva già avuto degli alterchi con la donna per questioni simili. La vittima che è dovuta ricorrere alle cure mediche per edema e irritazione all'occhio sinistro da sostanza chimica (benzina), ed è stata giudicata guaribile in 15 giorni. Il 46enne è stato arrestato per atti persecutori, lesioni e danneggiamento a seguito di incendio.