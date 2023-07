Zaki domani in Italia. In serata la festa a Bologna 

AGI - È previsto per le 20,30 di domani in Rettorato a Bologna l'incontro con Patrick Zaki, il ricercatore dell'Università appena rientrato dal Cairo dopo la grazia ottenuta dal governo egiziano, Dopo l'arrivo all'aeroporto di Malpensa, Patrick Zaki sarà accompagnato all'Università di Bologna dal Rettore Giovanni Molari e dalla professoressa Rita Monticelli: l'incontro è stato fissato per le 10,30 in rettorato, nella Sala VIII Centenario Via Zamboni, 33.

Non è invece previsto alcun incontro con la stampa all'arrivo all'aeroporto di Malpensa. L'accesso al Rettorato dell'Università sarà consentito a partire dalle ore 17.

L'attesa festa pubblica per il rientro di Patrick Zaki in Italia si terrà, d'intesa con il Comune di Bologna, in piazza Maggiore domenica 30 luglio alle ore 20: seguiranno dettagli. È quanto si legge in una nota dell'Università' di Bologna.