AGI - Il penultimo weekend di luglio presenta condizioni meteo ancora instabili nel Nord Italia, dove saranno possibili acquazzoni e temporali sparsi, ma da domani diventerà generalmente più asciutto. Sotto il profilo termico avremo temperature un po' meno elevate con valori più vicini alle medie del periodo al Centro-Nord, ancora sopra al Sud, con 18 città ancora da bollino rosso per oggi e domani. Si tratta di Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Rieti, Viterbo, Civitavecchia, Roma, Latina, Napoli, Pescara, Frosinone, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari.

Le precipitazioni sulle regioni settentrionali offrono solo piccola tregua dal caldo, come riferisce il Centro Meteo Italiano: all'inizio della prossima settimana, infatti, ci sarà una nuova espansione dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale con temperature in netto aumento sull'Italia. Anomalie positive più marcate sulle regioni del Centro-Sud con punte anche di 10 gradi sopra la media, e massime di nuovo sopra i 40 gradi su molte regioni.

Questo weekend è da bollino rosso anche per il traffico per strade e autostrade per i primi esodi estivi verso le località turistiche. L'allerta riguarda il mattino di oggi il pomeriggio di domani quando il bollino sarà rosso per il traffico del rientro da weekend e vacanze.