AGI - Il penultimo weekend di luglio vedrà inizialmente condizioni meteo ancora instabili sulle regioni del Nord Italia dove saranno possibili acquazzoni e temporali sparsi; poi invece, nella giornata di domenica, diventerà generalmente più asciutto. Sotto il profilo termico avremo temperature un pò meno elevate con valori più vicini alle medie del periodo al Centro-Nord, ancora sopra al Sud. Ma si tratta solo di una piccola tregua.

All'inizio della prossima settimana, infatti, ci sarà una nuova espansione dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale con temperature in netto aumento sull'Italia. Anomalie positive più marcate sulle regioni del Centro-Sud con punte anche di 10 gradi sopra la media, e massime di nuovo sopra i 40 gradi su molte regioni. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano comunque un generale calo termico per la fine del mese di luglio.

Previsioni meteo per oggi:

- AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord con possibilità di piogge e temporali sparsi soprattutto sui settori alpini. Tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione anche alle pianure e localmente le coste specie quelle dell'Adriatico. Graduale miglioramento nella notte.

- AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con cieli poco nuvolosi. Poche variazioni al pomeriggio ma con instabilità in aumento su Toscana, Umbria e Marche ove saranno possibili locali e brevi acquazzoni. Più asciutto ovunque dalla serata.

- AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione ovunque.

Previsioni meteo per domani:

- AL NORD

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con acquazzoni e temporali sparsi. Al pomeriggio maltempo insistente su Alpi e Prealpi con temporali sparsi, poco nuvoloso altrove. In serata tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

- AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito, con isolati rovesci sulle Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sulle coste.

- AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo al centro-nord, in rialzo al sud; massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

Previsioni meteo per domenica:

- AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto anche nel pomeriggio con ampie schiarite un pò ovunque. Qualche pioggia o temporale in arrivo dalla serata sulle regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove.

- AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutte le regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione attesa nel corso delle ore serali e notturne quando avremo ancora ampie schiarite ovunque.

- AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino e al pomeriggio sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, maggiori addensamenti sulla Sardegna. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento ovunque.