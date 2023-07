AGI - "Per dissuadere qualche incivile dall'abbandono degli animali, nel ddl sulla sicurezza stradale proporremo modifiche per inasprire le pene per chi abbandona gli animali sulle strade arrivando fino alla sospensione o revoca della patente". Questo l'annuncio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo al question time al Senato in merito al trasporto e l'accessibilità da parte degli animali domestici sul trasporto aereo e sulle spiagge.