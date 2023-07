Spara alla moglie per tre volte e fugge, tragedia nell'ennese

AGI - Femminicidio questa mattina a Troina (Enna), dove intorno alle 10,30 un uomo ha sparato per tre volte alla ex moglie ed è fuggito alla guida del suo fuoristrada. Dalle prime notizie sembra che la donna, una cinquantenne, sia stata raggiunta per strada, in via Sollima nei pressi di un supermercato, dall'ex marito che avrebbe fatto fuoco contro di lei almeno tre volte. Lei aveva lasciato il marito da circa un anno e sembra che recentemente avesse denunciato i comportamenti violenti dell'uomo. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Enna.

La donna si chiamava Mariella Marino mentre l'uomo, Maurizio Impellizzeri, sessantenne. Definito come un uomo violento, sembra sia già stato individuato e fermato. Secondo quanto trapela, la vittima aveva lasciato l'uomo per le continue violenze dell'uomo e non avrebbe, pero' smesso di perseguitarla, tanto che pochi giorni fa lei stessa aveva denunciato di essere oggetto di continue angherie. Impellizzeri aveva tentato la fuga ma è stato bloccato e condotto nella caserma dei carabinieri per essere interrogato. La coppia aveva due figli già adulti e sembra, secondo alcuni conoscenti della donna, che siano stati proprio i figli a incoraggiare la madre a separarsi dal marito violento.