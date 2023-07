La tromba d'aria che ha abbattuto gli alberi in Cadore [VIDEO]

AGI - Nella serata di martedì 18 luglio, forti piogge, grandine e vento nella parte settentrionale del Veneto hanno provocato la caduta di alberi e danni agli edifici, mentre una vera e propria tromba d'aria si è abbattuta sul Cadore.

Secondo quanto riporta la stampa locale, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco nelle provincia di Belluno, dove le richieste di aiuto sono state un'ottantina. La violenza del fenomeno atmosferico è stata proporzionale al caldo estremo che l'ha preceduto, hanno notato i meteorologi.

Il presidente della regione Luca Zaia si è messo in contatto con i sindaci del territorio per valutare i danni alle strutture; non risultano danni alle persone.

"Alcuni versanti di bosco colpiti dal vento - ha dichiarato in una nota - sono stati quasi completamente abbattuti. Immagini che ricordano, con le dovute proporzioni, quanto accaduto con Vaia", ha aggiunto riferendosi alla tempesta che nel 2018 aveva provocato la caduta di migliaia di alberi nell'area.