Tregua dal caldo nel weekend, poi la rimonta africana

AGI - L'ondata di caldo prosegue sulla nostra penisola nel fine settimana ma arrivano anche temporali sulle regioni del nord. Dopo il weekend si avra' pero' una nuova rimonta africana con temperature elevatissime, localmente da record. Secondo i meteorologi del Centro meteo Italiano aumenta l'instabilita' sulle regioni settentrionali dove sono attesi diversi acquazzoni e temporali sia sulle Alpi che sulle pianure. Temperature che tenderanno lievemente a calare con l'avvicinarsi del weekend ma resteranno comunque al di sopra delle medie specie sulle regioni meridionali. Gli ultimi aggiornamenti per l'inizio della prossima settimana mostrano un nuovo picco del caldo con temperature che potrebbero nuovamente avvicinarsi a valori record su diverse zone della Penisola. Per una rinfrescata piu' consistente occorrera' probabilmente attendere gli ultimi giorni di luglio.

Previsioni meteo per oggi

Al nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulle Alpi orientali. Al pomeriggio instabilita' in aumento sull'arco alpino con acquazzoni e temporali e in locale sconfinamento verso le pianure. In serata e in nottata ancora instabilita' tra Triveneto e Lombardia con piogge e temporali soprattutto sulle pianure.

Al centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e dei disturbi da nuvolosita' bassa sulle coste tirreniche. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Al sud e sulle isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni e locali disturbi da nuvolosita' bassa lungo le coste tirreniche e della Sardegna. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime stazionarie e in lieve rialzo sulla Sardegna, massime stabili o in diminuzione salvo un lieve rialzo sulla Pianura Padana e sui settori adriatici.

Previsioni meteo per domani

Al nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilita' in aumento sulle Alpi orientali, ampi spazi di sereno altrove. In serata e in nottata ancora instabilita' tra Triveneto e Lombardia con fenomeni in sconfinamento anche sulle pianure.

Al centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e dei disturbi da nuvolosita' bassa sulle coste tirreniche. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Al sud e sulle isole

Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime in generale diminuzione.