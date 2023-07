Bimbo di due anni azzannato in volto da un pitbull, è grave

AGI - Un bambino di due anni è stato azzannato al volto da un pitbull. E' successo nel primo pomeriggio a Vallecrosia, nell'imperiese. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti sono in corso da parte dei carabinieri. Il piccolo è stato trasferito in elicottero in codice rosso al Gaslini di Genova.