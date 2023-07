Al via una settimana bollente, caldo record sopra i 40 gradi

AGI - Terza settimana di luglio all'insegna di condizioni meteo per lo più stabili in Italia ma soprattutto di temperature molto elevate a causa della presenza di un robusto anticiclone africano sul Mediterraneo. Prossimi giorni che vedranno l'ondata di caldo interessare soprattutto le regioni del Centro-Sud con temperature localmente sopra i 40 gradi. Non esclusa una temperatura massima da record anche per la città di Roma mentre in Sardegna si potrebbero superare i 45 gradi. Meno intenso il caldo sulle regioni settentrionali e dai prossimi giorni non si esclude qualche temporale sparso soprattutto sulle Alpi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un'ondata di caldo che proseguirà almeno fino al prossimo weekend. Per un calo termico occorrerà probabilmente attendere la fine di luglio.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni e temporali su Alpi centro-orientali, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o con locali disturbi da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni e locali disturbi da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta l'Italia.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche innocuo addensamento in Pianura Padana. Al pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino, sole prevalente altrove. In serata residue precipitazioni sui rilievi, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni e locali disturbi da nuvolosità bassa sulla Sardegna. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori, ancora nuvolosità irregolare sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta l'Italia, salvo una lieve flessione negativa dei valori massimi al centro-sud.