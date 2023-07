AGI - Fase di maltempo in via di archiviazione sulle regioni del Nord con un campo di alta pressione che rinforzandosi sul Mediterraneo porterà condizioni di tempo asciutto su tutta l'Italia. Ci attende dunque un weekend soleggiato e con caldo in aumento specie a partire da domenica. Ma attenzione alla prossima settimana quando ci sarà un'ondata di caldo record per la nostra Penisola, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

Lo confermano gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano. A partire da lunedì e probabilmente per tutta la settimana i termometri potranno superare i 40 gradi su molte città. Attesi addirittura picchi oltre i 45 gradi, specie sulla Sardegna. Al momento le previsioni dicono che l'ondata di caldo dovrebbe lentamente attenuarsi solo nel corso dell'ultima decade di luglio.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Al mattino tempo per lo più stabile ma con molta nuvolosità presente, locali piogge sui settori settentrionali tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati e locali addensamenti sui rilievi e al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni cieli per lo più soleggiati e locali e innocui addensamenti sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia. Massime in diminuzione, salvo una lieve flessione positiva al Nord-Est e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti da nuvolosità bassa sul Piemonte. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni e temporali su Alpi centro-occidentali, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo residue piogge sui rilievi e sulle alte pianure di Nord-Ovest.

Al Centro Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo stabile con cieli sereni e locali disturbi da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime in calo al centro-sud, in rialzo al nord e sulle isole maggiori. Massime in generale rialzo Previsioni meteo per domenica.