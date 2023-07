Caldo: venerdì da bollino rosso in 10 città, sabato in 15

AGI - Con il caldo che sta soffocando l'Italia, aumentano le città da 'bollino rosso', dove il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione. Secondo il bollettino del ministero della Salute, l'allerta di livello 3, la più elevata, che oggi interessa 10 città, ne riguarderà 15 domani: a Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo si aggiungeranno fra 24 ore Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia e Messina. Allerta di livello 2 ("bollino arancione") domani in 6 città (Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina e Palermo). Solo Torino sara' in verde, pari a un rischio 0.

In ulteriore crescita anche le temperature. Quelle percepite - sempre secondo il bollettino - oggi faranno registrare picchi di 38 gradi a Catania, Latina e Messina; 37 a Bari, Cagliari, Civitavecchia e Firenze. Domani a toccare quota 38 gradi saranno Cagliari, Catania, Firenze, Latina e Messina e Reggio Calabria (l'unica in arancione) mentre a 37 si attesteranno Bari, Civitavecchia, Frosinone, Palermo e Roma.

Domenica, a parte Bari (37 gradi), ben 12 citta' 'balleranno' tra i 38 e i 39 gradi di temperatura massima percepita. Il picco massimo sarà rilevato a Firenze, Frosinone, Latina e Roma. L'allerta di livello 3 - ricorda il ministero - indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche" (e "tanto più prolungata e' l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute").

L'allerta di livello 2 indica "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".