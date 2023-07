Ondata di caldo eccezionale nei prossimi 7 giorni 

AGI - Il transito di un piccolo cavetto d'onda sulle regioni settentrionali della nostra Penisola porta condizioni meteo instabili. Ancora acquazzoni e temporali sparsi sia sulle Alpi che sulla Pianura Padana localmente anche intensi e accompagnati da grandine. Tempo in deciso miglioramento con l'arrivo del weekend quando prenderà il via il secondo impulso caldo dal nord Africa verso il Mediterraneo. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano un'ondata di caldo che soprattutto al Centro-Sud potrebbe assumere caratteristiche eccezionali nel corso della prossima settimana. Previste temperature in quota da record con valori massimi che potrebbero superare i 40 gradi su molte città, toccando localmente anche punte di +43/45 gradi.

Ecco le previsioni per oggi

Al nord

Al mattino piogge e temporali su Emilia Romagna, Triveneto ed Arco Alpino, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità sui rilievi, con ancora fenomeni intensi sulle regioni di nord-est. In serata tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi possibili nella notte tra Piemonte e Pianura Padana.

Al Centro

Al mattino velature in transito su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare attesa su Toscana e Lazio, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle isole

Cieli soleggiati al mattino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, salvo il transito di nuvolosità medio-alta sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in diminuzione al centro-nord, stabili al sud. Massime in lieve rialzo al sud, in calo altrove

Ecco le previsioni per domani

Al Nord

Al mattino tempo per lo più stabile ma con molta nuvolosità presente, locali piogge sui settori settentrionali tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati e locali addensamenti sui rilievi e al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni cieli per lo più soleggiati e locali ed innocui addensamenti sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.