Violento temporale si abbatte sul Comasco. Il weekend si annuncia rovente

AGI - Un lieve cedimento dell'alta pressione causa l'inserimento di correnti più umide sui settori settentrionali della Penisola: nei prossimi giorni, dunque, possibilità di acquazzoni e temporali in formazione sulle Alpi, localmente anche di forte intensità.

In particolare un violento temporale ha colpito stamane intorno alle sette la provincia di Como con allagamenti, raffiche di vento e piante sradicate. Nella zona tra Anzano del Parco e Alserio, i vigili del Fuoco stanno soccorrendo le persone nelle auto. Una sessantina gli interventi per piante e rami pericolanti e per tetti scoperchiati.

Precipitazioni a carattere temporalesco possibili sulla pianura Padana mentre al Centro-Sud continuerà a prevalere il sole con temperature molto elevate.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un nuovo impulso di aria calda africana all'inizio della prossima settimana. Stando alle attuali emissioni, i valori di temperatura previsti in quota potrebbero essere da record e, dunque, non si escludono record di caldo in diverse città.

Previsioni meteo per oggi:

Al nord

Al mattino piogge e acquazzoni attesi lungo l'arco alpino con locali sconfinamenti, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio insistono i fenomeni sui settori alpini, per lo piu' soleggiato altrove. In serata e in nottata acquazzoni e temporali in movimento verso le pianure con locali fenomeni anche intensi.

Al centro

Giornata di bel tempo sulle regioni centrali con cieli in prevalenza soleggiati durante le ore diurne, salvo degli innocui addensamenti sui settori interni nelle ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura tra Toscana, Umbria e Marche.

Al sud e sulle isole

Tempo stabile e asciutto sulle regioni meridionali con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei disturbi da nuvolosità bassa lungo le coste tirreniche al primo mattino. In serata e nottata nessuna variazione con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro e sulla Sicilia e in lieve rialzo altrove, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle isole maggiori.

Previsioni meteo per domani:

Al nord

Al mattino piogge e temporali su Emilia Romagna, Triveneto e arco alpino, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità sui rilievi, con ancora fenomeni intensi sulle regioni di Nord-est. In serata tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi possibili nella notte tra Piemonte e pianura Padana.

Al centro

Al mattino velature in transito su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare attesa su Toscana e Lazio, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al sud e sulle isole

Cieli soleggiati al mattino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, salvo il transito di nuvolosità medio-alta sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord, stabili al Sud. Massime in lieve rialzo al Sud, in calo altrove. (AGI)Red/Oll