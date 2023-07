Il caldo non dà tregua, picco al Centro-Sud

AGI - Ondata di caldo che va intensificandosi gradualmente sulle regioni del Centro-Sud dove nei prossimi giorni si raggiungerà il picco con punte anche di 8-10 gradi sopra media. Lieve calo termico invece al Nord Italia dove infiltrazioni di aria più umida in quota porteranno temporali sparsi soprattutto sulle Alpi ma localmente anche sulle pianure adiacenti. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano dal weekend l'arrivo di un nuovo e forse più intenso impulso caldo dal Nordafrica. Ancora presto per parlare dei dettagli ma diversi modelli mostrano anomalie positive di temperatura fino a 12 gradi con massime che potrebbero superare i +40 gradi su molte città. Non ci resta dunque che seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali temporali sull'arco Alpino. In serata e nottata piogge che persistono su Alpi e Prealpi, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro: Giornata di bel tempo sulle regioni centrali con cieli in prevalenza soleggiati durante le ore diurne, salvo degli innocui addensamenti sui settori interni nelle ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni ovunque.

Al sud e sulle isole: Tempo asciutto al Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime in lieve rialzo e massime generalmente stazionarie.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord Al mattino piogge e acquazzoni attesi lungo l'arco alpino con locali sconfinamenti, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio insistono i fenomeni sui settori alpini, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata acquazzoni e temporali in movimento verso le pianure con locali fenomeni anche intensi.

Al Centro: Giornata di bel tempo sulle regioni centrali con cieli in prevalenza soleggiati durante le ore diurne, salvo degli innocui addensamenti sui settori interni nelle ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura tra Toscana, Umbria e Marche.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile e asciutto sulle regioni meridionali con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei disturbi da nuvolosità bassa lungo le coste tirreniche al primo mattino. In serata e nottata nessuna variazione con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro e sulla Sicilia e in lieve rialzo altrove, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.