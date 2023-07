AGI - Stava giocando con altri bambini in una piscina privata quando è finita in acqua ed è morta annegata. Tragedia a Parma, nella campagna al confine con il comune di Sorbolo. Vittima una bimba di un anno e mezzo.

Il fatto è avvenuto in mattinata; sono in corso indagini della polizia per accertare la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, è intervenuto il 118 che ha allertato la polizia.