Bucati gli pneumatici dell'auto di Pietro Orlandi

AGI - L'autovettura di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela scomparsa a Roma nel giugno del 1983, è stata oggetto di una azione vandalica la notte tra il 5 e il 6 luglio scorso. I quattro pneumatici sono stati infatti bucati con una lama. L'auto era parcheggiata in una strada di Borgo Pio, a poca distanza da via della Conciliazione, a Roma.

"A nostro avviso si tratta di un'azione mirata - dice l'avvocato Laura Sgrò, legale di Orlandi - le altre auto, infatti, non sono state danneggiate. Sull'episodio abbiamo immediatamente presentato una denuncia". Secondo quanto si apprende, le forze dell'ordine hanno già acquisito le telecamere presenti in zona. Le indagini sono in corso.