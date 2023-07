AGI - Poco prima dell'1,30 di questa notte si è sviluppato un incendio nella casa di riposo dei Coniugi, in via dei Cinquecento a Milano. Il bilancio al momento è di sei persone morte e 81 ferite. Due ospiti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, altri 14 in codice giallo e 65 in codice verde nei vari ospedali cittadini.

Due vittime, le occupanti del della stanza in cui è partito il rogo, due donne di 69 e 87 anni, sono morte carbonizzate. Gli altri quattro deceduti, tre donne di 75, 84 e 85 anni e un uomo di 73 anni, invece per intossicazione. Le cause dell'incendio, ritenuto di origine accidentale, devo ancora essere accertate.

Sopralluogo del sindaco Sala

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha svolto un sopralluogo con i Vigili del Fuoco all'interno della Casa di riposo per coniugi