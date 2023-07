AGI - Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Bill Clinton. Il colloquio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio. Clinton era già stato in Vaticano, nel 1994, per un incontro ufficiale, quando era presidente degli Stati Uniti. Allora incontro', accompagnato dalla moglie Hilary, Giovanni Paolo II.

Pope Francis met Wednesday with former US President Bill Clinton, along with a delegation, at the Pope's residence at the Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jMOSfP0RuN