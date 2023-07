Un bimbo di sei anni è morto annegato in Puglia

AGI - Un bimbo di appena sei anni è morto per annegamento nelle acque di Margherita di Savoia, nella provincia Bat. Il piccolo, di origini rumene ma residente a Trinitapoli, era al lido "Paradiso dei giovani", per un campo scuola. Stava facendo giochi in acqua, quando è annegato, per cause ancora da accertare. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118, che ne hanno solo constatato il decesso.

Il bimbo è stato trovato riverso con il viso su uno specchio d'acqua di mare di circa 15-20 centimetri. Una volta portato sulla battigia, i soccorritori hanno provato alcune manovre, nel disperato tentativo di rianimarlo. Si è provato anche ben oltre i tempi canonici per la rianimazione cardiopolmonare, ma tutto è stato inutile. "Purtroppo non c'è stata ripresa del circolo del bambino", ha spiegato il dottor Donatello Iacobone, direttore del 118 Asl Bat, intervenuto durante i soccorsi del bimbo.

"Il soccorso è arrivato per tempo - ha specificato Iacobone -, supportato, anche dai sanitari di Foggia, ma nonostante tutte le procedure di rianimazione cardiopolmonari avanzate previste, purtroppo non c'è stato niente da fare".