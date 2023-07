Trovato il corpo del ragazzo che era scomparso nel lago di Bracciano

AGI - Dopo giorni di ricerche è stato trovato il corpo del 19enne scomparso nelle acque del Lago di Bracciano. Il giovane, originario delle Mauritius, si era gettato in acqua alcuni giorni fa e non era più riemerso.

Per giorni i vigili del fuoco avevano cercato nel lago senza riuscire a trovare il corpo che è riemerso lunedì mattina a circa 300 metri dalla riva. Il cadavere è stato recuperato dal Nucleo Sommozzatori e messo a disposizione delle autorità competenti per le opportune analisi di riconoscimento.

A giugno 2021, in queste stesse acque, davanti a Trevignano, era scomparso un altro ragazzo, un olandese di 22 anni. Si era tuffato in acqua. Il suo corpo non è mai stato trovato.