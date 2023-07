AGI - Con l'inno nazionale ha preso il via la cerimonia, al porto di Genova, per celebrare la partenza del giro del mondo della nave Amerigo Vespucci, il 'gioiello' della Marina militare. Un viaggio durante il quale il veliero, il più longevo in servizio nella Marina Militare, interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, varata il 22 febbraio 1931, diventerà ambasciatore del Made in Italy.

Al progetto, voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, partecipano la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 11 ministeri. L'iniziativa toccherà nei circa due anni di circumnavigazione del globo diversi porti dove, nelle tappe più significative, saranno allestiti dei 'villaggi Italia' per presentare i nostri prodotti. Luigi Romagnoli comandante della nave ha accolto il ministro Crosetto, e le altre autorità.

Il primo a prendere la parola è il sindaco di Genova Marco Bucci che si è detto "molto orgoglioso per questa cerimonia", il progetto "è una cosa che tocca il cuore", attorno al viaggio c'e' il nostro modo di vivere, c'e' l'Italia che gira il mondo". A Genova "abbiamo tutti il sangue salato e ne siamo molto orgogliosi, grazie per aver scelto la città di Genova. Buon vento Vespucci".