Tra i giganti del web è sfida...al Colosseo

AGI - Musk e Zuckerberg i nuovi gladiatori? I due magnati del tech al Colosseo a darsele di santa ragione? Una boutade, certamente. Un gossip destinato ad aprire dibattiti sotto l'ombrellone. E se nel (Meta)verso ogni 'cinquettio' può diventare possibile, perché non può essere anche realtà?

A lanciare la notizia un sito molto gettonato tra i patiti dei vip e spesso molto informato, Tmz. 'Mark Zukemberg, Elon Musk - Italian government offer...- Fight like true gladiator...- At the Colosseum!!!' il titolo, con foto del fondatore di Meta in competo da judoka e il miliardario visionario della Tesla in maglietta verde militare. "A billionarie brawl between Mark Zuckemberg and Elon Musk?" (rissa miliardaria tra i due?", in italiano), si domanda Tmz.

Elon Musk, Mark Zuckerberg Contacted by Italy to Fight at Colosseum https://t.co/QLauTW22pu — TMZ (@TMZ) June 30, 2023

Musk rilancia, ovviamente su Twitter: "Some change fight happens in Colosseum" ('Ci sono possibilità che la battaglia avvenga in Colosseo'). E lo scambio di battute va avanti a colpi di Instagram e tweet, con Zuckemberg che si dice "pronto a battermi in un match in gabbia se ci sta anche lui", e Musk che ribatte via 'uccellino' "dimmi solo dove".

Some chance fight happens in Colosseum — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023

Ma a dire la sua arriva anche il MiC, il proprietario del Colosseo. Fonti del dicastero retto da Gennaro Sangiuliano un po' scherzando un po' no cercano di mettere un freno alla notizia che sta diventando virale sul web.

“Non c’è stato alcun contatto formale da parte del Ministero né tantomeno alcun atto scritto. Anche se la notizia appare gustosa, è infondata. Il Colosseo viene concesso, non da oggi, per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico. Ogni richiesta viene valutata attentamente dalla direzione del Parco archeologico che ne verifica la compatibilità ai fini della tutela del sito e non compete all’organo politico".

"Quanto accaduto questa mattina è l'ennesima dimostrazione che il patrimonio culturale italiano è al centro dell'interesse mondiale. Se Zuckerberg e Musk volessero esibirsi nel Colosseo dovrebbero dare vita a una sfida che si concluda con un abbraccio. E magari sarebbe meglio una sorta di certamen, un duello a colpi di versi in latino. E dovrebbero assicurare un congruo contributo economico da devolvere alla tutela dei beni storico-artistici italiani e magari una quota all’Emilia Romagna”, fanno sapere da via del Collegio romano.

Il retroscena di tutto questo? L'intenzione di Meta di aprire una pattaforma social concorrente a quella di Musk. Ma anche il fatto che entrambi, separatamente, si sono allenati nelle arti marziali con un ricercatore del Mit di Boston, Lex Fridman, che è anche un autore di podcast molto seguiti. La Rete, ovviamente ha apprezzato e fatto diventare virale la contesa a colpi di post, approdata poi su Tmz e piombata infine in Italia. Tutto in una note (italiana).