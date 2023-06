Il Pontefice è uscito dall'ospedale dopo 10 giorni di degenza. Sorridente, ha salutato la folla prima di salire in auto e recarsi a Santa Maria Maggiore per pregare nella Cappella Paolina, prima di tornare a Santa Marta. Il chirurgo: "Sarà più forte. Potrà viaggiare più e meglio di prima perché non ha più disagi"