AGI - L'Italia avvolta dall'anticiclone africano che ha fatto "scoppiare" l'estate: alte temperature e umidità la faranno da padrone ancora oggi e domani, poi è prevista una tregua. Oggi è previsto 'bollino arancione', l'allerta 2 che prevede condizioni di rischio per la salute in particolare nei soggetti fragili, in tre città, Bolzano, Campobasso e Perugia, che diventeranno ben 14 domani. È quanto emerge dal bollettino quotidiano sulle ondate di calore del ministero della Salute, sistema di monitoraggio arrivo su 27 città italiane.

Domani dunque saranno da bollino arancione:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Trieste

Verona.

All'indomani del solstizio d'estate, insomma, nelle città sarà vera canicola: a Roma saranno 35 i gradi percepiti (24 la notte), a Verona, Latina e Frosinone 36, a Firenze 37. Venerdì' invece l'allerta arancione riguarderà solo due città, Bari e Palermo. Il livello 2 di allerta, il penultimo prima del livello 3, il bollino rosso che indica condizioni di emergenza, indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.