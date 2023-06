Frana un terrapieno su un ristorante di Montefiascone. Morto il titolare, un ferito grave [foto]

AGI - Il titolare del ristorante 'Miralago', di Montefiascone in provincia di Viterbo, è rimasto ucciso nel crollo di un terrapieno. La frana ha sepolto il retrocucina del locale in cui Paolo Morincasa si trovava con un'altra persona, rimasta ferita in modo grave.

Quando vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati, hanno trovato la persona ferita sepolta per metà sotto le macerie e hanno iniziato a scavare a mani nude.

© Alessio Campana / AGI La frana di Montefiascone

A quanto apprende l'AGI, sul posto sono giunti anche uomini dell'ispettorato del lavoro. Nella zona interessata dal crollo c'erano lavori di ampliamento del ristorante.

In attività da 40 anni

Morincasa, 72 anni, viene descritto all'AGI come un gran lavoratore "sposato, con due figli, un uomo e una donna. Quest'ultima gestisce un'altra attività, di take-away poco lontano. Ha due nipoti".

L'attività di ristorazione l'aveva da 40 anni. "Un grande imprenditore, siamo clienti reciproci, ha sempre lavorato tantissimo" dice Giovanni, un amico dell'uomo deceduto "una persona eccellente. Siamo tutti scossi".

Un'altra donna, che dalle transenne osserva addolorata, riesce a dire soltanto che Paolo era "un'istituzione per tutto il paese". E poi una frase che viene ripetuta come fosse un mantra: "Non doveva succedere, non doveva succedere".

"Conosco questo ristorante da tanti anni" racconta un altro amico di Paolo Morincasa, "è possibile che fossero andati a prendere le cose che tenevano a fresco nel retro".

Sul luogo del crollo sono arrivati per il sopralluogo il pm Eliana Dolce e il comandante della Compagnia dei carabinieri, Antonino Zangla. Per il sindaco di Montefisacone, Giulia De Santis, si tratta di una "tragedia immane".

La procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Verrà acquisita la documentazione e le autorizzazioni relative ai lavori per l'ampliamento della struttura che erano in corso sul terrapieno crollato.