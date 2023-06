Giugno bollente: temperature medie mai così alte

AGI – Dopo la dichiarazione ufficiale dell’emergere di El Niño e le temperature record della superficie marina del mese scorso, i primi undici giorni di questo mese hanno registrato le temperature più alte mai registrate per questo periodo dell’anno. Inoltre, questa è stata la prima volta che le temperature dell’aria superficiale globale hanno superato il livello preindustriale di oltre 1,5⁰C durante il mese di giugno.

Il servizio sui cambiamenti climatici di Copernicus (C3S) monitora quante volte le temperature globali giornaliere hanno superato questo limite, dato che è un buon indicatore di quanto velocemente ci stiamo avvicinando alla soglia di 1,5⁰C fissata dall’Accordo di Parigi.

Nonostante sia la prima volta che questo limite viene superato a giugno, questa non è la prima volta che l’aumento della temperatura media globale giornaliera supera il livello di 1,5⁰C. Tale soglia è stata superata per la prima volta nel mese di dicembre 2015, e ripetutamente superata negli inverni e nelle primavere del 2016 e del 2020.

Inoltre, è importante notare che il limite di 1,5 ⁰C stabilito dall’Accordo di Parigi non è ancora stato superato, in quanto previsto per le modifiche in medie di venti o trent’anni, non per brevi periodi di tempo come giorni o mesi. Un’analisi più approfondita del posizionamento delle temperature di inizio giugno all’interno del record storico può essere trovata in questo articolo. C3S pubblicherà un’analisi per tutto il mese di giugno nel suo prossimo bollettino mensile.

Samantha Burgess, vicedirettore del Copernicus Climate Change Service (C3S), commenta: “Il mondo ha appena registrato il suo inizio di giugno più caldo mai registrato, dopo un mese di maggio che è stato meno di 0,1°C più freddo del maggio più caldo mai registrato. Il monitoraggio del nostro clima è più importante che mai per determinare quanto spesso e per quanto tempo gli aumenti delle temperature globali superano 1,5°C. Ogni singola frazione di grado è importante per evitare conseguenze ancora più gravi della crisi climatica”.