Jeep dell'esercito finisce in un burrone, tre morti

AGI - Tre militari, entrambi operativi all'istituto Geografico Militare, sono morti questa mattina in un incidente avvenuto nella zona boschiva sulle alture di Ventimiglia. Un'altra persona è rimasta gravemente ferita. I quattro viaggiavano a bordo di una jeep Defender e, per cause ancora da chiarire, sono finiti fuori strada, precipitando in un burrone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, con una squadra Saf e il soccorso alpino, i militari della guardia di finanza di Ventimiglia, polizia e carabinieri. Allertati anche due elicotteri: Grifo del 118 e Drago dei vigili del fuoco che hanno portato due feriti, entrambi uomini di 60 e 36 anni, in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove poi uno dei due, il 36enne,è deceduto. Resta grave il quarto passeggero del mezzo.

Il cordoglio del ministro Crosetto

"Esprimo a nome di tutta la famiglia della Difesa e mio personale i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari degli assistenti amministrativi signor Tiberio Ghelardini e signor Leonardo Sensitivi e dell'appuntato della Guardia di finanza Michele Pellegrino tragicamente scomparsi oggi a seguito di un incidente nei pressi del monte Grammondo". "Ho espresso al generale Pietro Serino, capo di stato maggiore dell'Esercito Italiano, e al generale Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di finanza, le mie più sentite condoglianze - continua il ministro - Tutta la Difesa si stringe idealmente alle famiglie di Tiberio, Leonardo e Michele e ai loro cari e augura una pronta guarigione al funzionario ferito".

Al cordoglio del ministro si aggiunge quello del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino. "L'Esercito - si legge nella nota - ha immediatamente attivato le procedure per fornire tutto il supporto e il sostegno necessario ai congiunti dei due dipendenti civili, nella consapevolezza del momento di sconforto che stanno attraversando".