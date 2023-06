Il maltempo flagella l'Italia, poi arriva il caldo africano

AGI - Ondata di maltempo che prosegue sull'Italia con acquazzoni e temporali anche intensi nei prossimi giorni soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la fase fresca e instabile dovrebbe pero' concludersi con l'arrivo del prossimo weekend quando gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci mostrano l'arrivo di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo in miglioramento con residua instabilità per lo più sui rilievi alpini e appenninici. Temperature in rialzo su valori comunque in linea con le medie del periodo. Per la prossima settimana potrebbe invece giungere la prima vera ondata di caldo estivo della stagione, con la risalita dell'anticiclone africano.

Ecco le previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino piogge sparse tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità termoconvettiva con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini, più asciutto lungo la Pianura Padana. In serata ancora piogge e acquazzoni sui settori alpini e in movimento verso la Pianura Padana.

Al Centro

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse, più asciutto tra Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni diffusi e temporali sparsi su tutte le regioni. In serata ancora precipitazioni sparse specie su Lazio, Marche e Abruzzo, con possibili temporali nella notte sulle coste adriatiche.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle Isole Maggiori, asciutto altrove con cieli parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio maltempo in estensione anche alle regioni peninsulari con temporali in Appennino. In serata e in nottata instabilità in aumento sulle regioni peninsulari con acquazzoni e temporali diffusi, migliora sulle Isole. Temperature minime in calo al Nord e sulle regioni tirreniche, stabili o in aumento sul resto d'Italia; massime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo al Nord-Ovest.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi specie lungo la Pianura Padana; al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini, tempo stabile sui settori pianeggianti e sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con residue precipitazioni sul Veneto, sereno o poco nuvoloso su tutti i settori.

Al Centro

Al mattino rovesci e temporali sui settori costieri Adriatici, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali attesi su Lazio e Abruzzo, nessun cambiamento altrove. Tempo in miglioramento in serata, con ampie schiarite su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino piogge e temporali diffusi sulle regioni peninsulari, qualche pioggia anche sulla Sicilia, asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio persiste il maltempo sui medesimi settori, con instabilità diffusa in Sicilia. In serata precipitazioni in esaurimento, ancora presenti su Molise Puglia, Basilicata e Calabria. Ampie schiarite attese sulle Isole Maggiori. Temperature minime in calo al Nord e sulle regioni maggiori, stabili o in rialzo altrove; massime in aumento al centro-nord e sulle isole, in calo al sud.