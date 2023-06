Cade dal terzo piano e muore una bimba di 5 anni

AGI - Un volo di diversi metri e un gioco che finisce nel peggiore dei modi. Alessia R., 5 anni, è precipitata dal balcone al terzo piano della palazzina in cui viveva con la sua famiglia, al civico 32 di via Spiniello ad Acerra. La piccola, secondo una prima ricostruzione, stava giocando e in un attimo di distrazione della madre, si sarebbe sporta troppo dal balcone, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe finita a terra, senza scampo. L'incidente è avvenuto in un quartiere residenziale del popoloso comune dell'hinterland napoletano.

La procura della Repubblica di Nola ha aperto un'inchiesta e i carabinieri hanno già ascoltato diverse persone per ricostruire l'accaduto. La piccola Alessia era rientrata da poco da scuola ed era sola in casa con sua madre, che è titolare di un bar ad Acerra. Il padre non era con loro al momento della caduta. È un militare di carriera nell'Aeronautica. Una famiglia molto conosciuta ad Acerra e niente, al momento, lascia pensare a qualcosa di diverso dall'incidente domestico.