Dal 1 luglio visite al Pantheon solo con il biglietto d'ingresso

AGI - L'ingresso al Pantheon, "che è il sito museale più visitato in Italia", sarà possibile pagando il biglietto, dal 1 luglio. Lo ha confermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso del Forum in Masseria a Manduria.

"Con il ricavato dei biglietti - precisa Sangiuliano - riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri e ad affrontare lavori di ristrutturazione e di rigenerazione del monumento, allestendo anche la parte retrostante come museo". Il ministro della Cultura ha anche spiegato la necessità di rivedere al rialzo i biglietti dei musei per "un motivo etico, una cosa, se vale, dev'essere pagata".