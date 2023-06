Trovato dietro un muro il corpo di un'italiana scomparsa in Spagna nel 2014 [VIDEO]

AGI - Coperto di calce, accanto a un coltello insanguinato e con un mazzo di fiori sul busto: così la polizia ha trovato il corpo di Sibora Gagani, la giovane italo-albanese scomparsa nel 2014 a Torremolinos, in Spagna. A ucciderla e nasconderla in un'intercapedine sarebbe stato l'ex compagno Marco R., 45 anni, attualmente in carcere per un altro reato a sfondo sessuale.

Un innovativo sistema a raggi X è stato fondamentale per localizzare il corpo della giovane donna, rimasta nascosta per nove anni dietro un doppio muro di mattoni costruito dal sospettato in un angolo della camera da letto dell'appartamento che condividevano a García de la Via Serna di Torremolinos.

Así descubrían nuestros agentes, tras una pared, en una vivienda de #Torremolinos restos humanos que podrían corresponder con los de una mujer desaparecida en 2014



⤵⤵https://t.co/viMfZ8ugYz pic.twitter.com/grtgh9tj4z — Policía Nacional (@policia) June 7, 2023

Marco R., arrestato il 17 maggio per l'omicidio di un'altra donna con la quale aveva appena rotto, ha raccontato spontaneamente agli agenti che Sibora Gagani "era nella soffitta", anche se in seguito non ha voluto confermare la confessione in presenza di un avvocato o di un giudice.

Microcamere e raggi x per cercare il corpo

Da quel momento gli agenti della Polizia di Stato hanno concentrato le indagini sull'appartamento del quartiere El Calvario, dove inizialmente è stata effettuata una prima perquisizione per cercare di localizzare il cadavere, anche utilizzando densimetri e microtelecamere tra le pareti. .

A questo si sono aggiunti due nuovi accertamenti visivi della Polizia Scientifica per verificare se l'indagato avesse usato una sostanza abrasiva per eliminare le prove.

Sibora Gagani: Polizia spagnola ha trovato il corpo di una donna murato in un appartamento a Torremolinos. Potrebbe essere della giovane donna di #Nettuno, scomparsa dalla stessa città nel 2014. “La verità sta venendo fuori", la mamma a #chilhavisto.



→ https://t.co/kcW8PlEH0v pic.twitter.com/XY0EbgTFp4 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 7, 2023

Solo mercoledì, con l'ausilio di un'innovativa tecnica radiografica, gli agenti hanno ritrovato i resti di Sibora Gagani, che al momento della scomparsa aveva 22 anni.

Gli agenti hanno rilevato un'alterazione nella costruzione di una delle pareti di un locale. Questo spazio è stato confrontato con la casa attigua, con la stessa distribuzione, e si è osservato che nel luogo corrispondente era stato costruito un ripostiglio, che non esisteva nella casa perquisita.

La collaborazione dei vicini

David, l'attuale inquilino dell'appartamento, ha spiegato ai media che questo doppio tramezzo, situato in un angolo della stanza, era perfettamente realizzato, quindi era impossibile sapere che non fosse un muro della costruzione originale.

Con la piena collaborazione del proprietario e degli attuali inquilini della casa il muro è stato demolito ed è stato collocato un grande cassone in truciolato.

L'interno del cassone, che era coperto, era pieno di calce ed emanava un forte odore di questa sostanza.

Gli agenti hanno individuato una busta di plastica avvolta nella calce che conteneva un coltello con tracce di sangue rappreso. Hanno estratto con cura la calce e hanno trovato sepolti sotto di essa diversi oggetti che potrebbero essere appartenuti alla donna scomparsa e un mazzo di fiori su un sacco a pelo.

All'apertura del sacco, gli agenti hanno trovato un corpo avvolto in sacchetti di plastica, che, una volta rimossi, hanno rivelato un cadavere integro, in condizioni di "saponificazione", sebbene si potesse intuire che si trattasse di una donna.

Fine a nove anni di incertezza

David, che vive nell'appartamento da sette anni, ha spiegato che lui e la sua compagna hanno vissuto le ultime ore "con tensione e molta emozione". "L'importante è che tutto sia andato secondo i piani della Polizia e che la famiglia possa conoscere la verità su ciò che è successo alla figlia dopo nove anni di incertezza", ha detto.

La famiglia di Sibora Gagani non aveva alcun dubbio sulla responsabilità di Marco R dopo che questi aveva confessato di aver ucciso l'latra compagna. "Eravamo sicuri al cento per cento che l'avesse uccisa", ha detto la sorella di Sibora, Kseva Gagani, che ha raccontato che stanno aspettando gli esiti del test del Dna.