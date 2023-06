Giallo in provincia di Grosseto, anziana uccisa in casa

AGI - Si indaga per omicidio dopo la scoperta del corpo di un'anziana donna, trovata morta dalla figlia stamane nella sua abitazione di Istia D'Ombrone, non lontano da Grosseto.

Dopo un primo esame, il medico legale ha trovato segni compatibili con quelli di una morte violenta. La vittima è una donna di 76 anni, che abitava in una villa di via Circonvallazione.