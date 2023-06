Duplice omicidio nel Napoletano, uccisi un uomo e una donna

AGI - Nel Napoletano i carabinieri indagano su quello che al momento è ritenuto un duplice omicidio.

Il fatto è accaduto a Sant'Antimo, in piazza Sant'Antonio e via Caruso. Le vittime sono un uomo e una donna.

I carabinieri, intervenuti in piazzetta Sant'Antonio dopo la segnalazione di spari, hanno trovato il cadavere del Luigi Cammisa, 29 anni, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco.

Altri militari erano andati in un appartamento di via Caruso 17, sempre dopo una segnalazione, dopo giaceva il corpo di Maria Brigida Pesacane, 24 anni. Anche la donna era stata colpita da alcuni colpi d'arma da fuoco.

Le due vittime sono cognati. Non si esclude alcuna pista, anche se per ora gli inquirenti lo classificano come duplice omicidio.