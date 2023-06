Aggredisce i vigili dopo il bagno nella Fontana di Trevi, calcio a una vigilessa

AGI - È stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio la donna che sabato sera, dopo aver fatto il bagno nella fontana di Trevi, ha aggredito due agenti della polizia locale di Roma Capitale.

La scena - vista la grande presenza di turisti - è stata filmata e diffusa sul web e anche sulla pagina Instagram e sul profilo Telegram di Welcome to favelas. La donna, si vede nei video, dopo essere entrata nella fontana, è stata invitata da un vigile a uscire.

Non avendo effetto il richiamo, l'agente è entrato in acqua per andare a recuperarla. Una volta raggiunta, la donna lo ha colpito con uno schiaffo. Trascinata fuori dalla fontana, ha continuato a dare in escandescenze e ha fatto cadere con un calcio una vigilessa. La donna è stata poi portata via e sottoposta a Tso.