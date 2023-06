Aggredita dall'ex entrato in casa dal balcone, la salvano i vicini

AGI - Dopo averla pedinata, si è arrampicato sul suo balcone, ha rotto una finestra ed è entrato in casa di lei a Gambolò, in provincia di Pavia. A salvare dalla furia del suo ex una donna romena di 33 anni sono stati i vicini di casa che hanno chiamato i carabinieri quando già K.S., pakistano, 22 anni, pizzaiolo con residenza a Torino, si era avventato sullla giovane.

Immediato l'arresto dei carabinieri arrivati ad aggressione in corso per atti persecutori, danneggiamento, violazione di domicilio, danneggiamento.

La vittima, anche se contusa, ha rifiutato le cure. L'uomo era già stato querelato dalla ex compagna nel dicembre del 2022 e colpito da ammonimento del questore di Pavia nel maggio scorso per gli stessi reati. Il gip ha convalidato l'arresto di K.S. che è stato portato in carcere.