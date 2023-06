L'Italia è uno dei Paesi peggiori dove guidare l'auto

AGI - Nella classifica 2023 dei Paesi migliori e peggiori per guidare e possedere una macchina, stilata da esperti di assicurazione, i Paesi Bassi arrivano al primo posto mentre l'Italia è nelle ultime posizioni. Oltre alla bellezza delle strade e degli scorci da scoprire per chi viaggia in auto, la classifica incrocia una serie di criteri per determinare il piacere di guidare, influenzato di fatto da molteplici fattori. Per stilare la classifica, 'Confronta il mercato' ('Compare the market') ha analizzato qualità delle strade, le ore medie di congestione del traffico, varie spese automobilistiche tra assicurazione, benzina e il tasso di mortalità stradale per valutare in 22 Paesi quali sono i migliori in assoluto per i proprietari di auto e quali, invece, rendono la vita difficile agli automobilisti.

Il primato olandese

Partendo dagli Stati più virtuosi, al primo posto ci sono i Paesi Bassi che hanno ottenuto il punteggio complessivo più alto con 7,14/10. La patria olandese si classifica così bene grazie al secondo più piccolo rapporto tra spese automobilistiche e reddito all'8%, alla pari con Stati Uniti e Svizzera.

I Paesi Bassi hanno anche registrato le ore medie annue più basse trascorse nelle ore di punta con 96 ore all'anno, il punteggio di qualità stradale più alto di 6,4 e standard di veicoli molto elevati. Tutti questi punteggi elevati per diverse metriche sono gli ingredienti perfetti per un piacevole viaggio attraverso la bellissima e storica campagna olandese.

Invece tra i Paesi con le prestazioni peggiori per chi si sposta in macchina, il terzo punteggio più basso va all'Italia - a parità con la Polonia - con 3,33/10. L'Italia ha avuto il terzo peggior rapporto di spese automobilistiche al 15% - lo stesso rapporto del Portogallo - pertanto il possesso di una macchina comporta un costo elevato.

La Polonia, invece, ha avuto il quinto peggior tempo trascorso nel traffico congestionato con 170 ore all'anno. La Polonia ha ottenuto il terzo punteggio di qualità stradale più basso con 4,3, mentre l'Italia è stata appena migliore con 4,4. La Polonia ha avuto il quarto tasso di mortalità stradale più alto a 9,7 per 100.000, mentre l'Italia ha avuto il sesto costo del carburante più costoso per litro.

Luci e ombre per gli Stati Uniti

Al secondo posto ci sono gli USA con un punteggio di 6.35/10. Gli Stati Uniti avevano lo stesso basso rapporto tra spese automobilistiche e reddito dei Paesi Bassi dell'8%, più il secondo numero medio annuo di ore trascorse nel traffico dell'ora di punta. Tuttavia, è importante notare che questa media nazionale si basa su esperienze molto diverse a seconda della località.

Ad esempio, New York, Washington e San Francisco vedono i conducenti trascorrere in media centinaia di ore nel traffico dell'ora di punta, rispetto ad altre città come Oklahoma City o Knoxville dove i conducenti trascorrono 75 ore o meno nel traffico dell'ora di punta all'anno. Gli Stati Uniti avevano anche il prezzo della benzina al litro più basso, ma sono frenati da un tasso di mortalità molto elevato e standard di veicoli inferiori rispetto alla maggior parte degli altri Paesi dell'elenco.

Con un punteggio complessivo di 6.27/10 la terza nazione migliore per guidare un'auto è stata la Svizzera. Ancora una volta, la Svizzera ha avuto lo stesso basso rapporto tra spese automobilistiche e reddito degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi, il secondo miglior punteggio di qualità stradale a 6,3, il tasso di mortalità stradale più basso di 2,7 per 100 mila - alla pari con la Norvegia - e standard di veicoli davvero elevati. Ciò che ha impedito alla Svizzera di posizionarsi più in alto è stato il maggior tempo trascorso nel traffico dell'ora di punta e il prezzo elevato della benzina.

Nel complesso, tuttavia, la Svizzera ottiene un buon punteggio per la maggior parte dei fattori legati al possesso e alla guida di un'auto, e con paesaggi mozzafiato come l'iconico Furka Pass o lo straordinario Gotthard Pass, è fantastico essere un automobilista in questa pittoresca nazione.

Messico e Grecia fanalini di coda

Al penultimo posto della classifica c'è invece l'Ungheria, che ha ottenuto il secondo punteggio più basso di tutti i 22 Paesi con 2,46/10. La nazione ha registrato il quarto più alto rapporto tra le spese automobilistiche al 14% - lo stesso della Nuova Zelanda - e il secondo tempo medio più alto trascorso nelle ore di punta all'anno con 208 ore. Inoltre, il punteggio di qualità stradale dell'Ungheria è stato il secondo più basso a 4, mentre ha avuto il sesto tasso di mortalità stradale più alto a 7,8 per 100 mila.

A passarsela peggio di tutti sono il Messico, a parità con la Grecia, che hanno entrambi segnato 1,83/10, con punteggi scarsi in più aree. Il Messico ha avuto il peggior rapporto tra spese automobilistiche e reddito del 30%, seguito dalla Grecia con il secondo peggiore al 17%, come la Repubblica ceca. Il Messico ha avuto la peggiore media del tempo di traffico con 244 ore all'anno, mentre la Grecia ha avuto la terza peggiore con 193 ore. I punteggi di qualità stradale per entrambi i Paesi sono bassi, ma non i peggiori della lista.

Il Messico ha avuto il peggior tasso di mortalità stradale di 13,1 per 100 mila, mentre la Grecia ha avuto il quinto peggior tasso a 9,2 per 100 mila. La Grecia è un posto peggiore per i prezzi della benzina - ottenendo il terzo prezzo della benzina più costoso di tutti i Paesi dell'indice - mentre in Messico sono a buon mercato.

Tra gli altri Paesi in classifica, al quarto posto si trova la Svezia (6.19), seguita da Germania (5.64), Australia (5.40), Francia e Norvegia (5.08), Portogallo, Turchia e Gran Bretagna (4.92), Danimarca (4.84), Canada (4.68), Finlandia (4.53), Repubblica Ceca (3.89), Irlanda (3.75), Nuova Zelanda (3.45).