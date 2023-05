Ragazza scomparsa a Milano, l'appello della sorella

AGI - "Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno sforzo". Lo scrive in un post sul suo profilo Facebook Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, la ragazza di 29 anni incinta di Senago della quale non si hanno più notizie dalla sera tra sabato e domenica scorsi.

L'ultima traccia di Giulia Tramontano, 29enne incinta di sette mesi, è dello scorso sabato sera. È quanto risulta dagli accertamenti dei Carabinieri della stazione di Senago (Milano) a cui il compagno di 30 anni della donna ha denunciata la scomparsa il giorno successivo.

L'uomo ha detto ai militari di essere uscito domenica mattina per andare a lavoro in un bar di Milano e di essersi accorto della sparizione solo quando è rincasato. In casa il fidanzato - stando alla sua denuncia - non ha trovato il passaporto della fidanzata e la somma di 500 euro in contanti. Da una prima visione delle telecamere di sorveglianza dell'area intorno all'abitazione della coppia non compare, nelle ore precedenti alla denuncia di scomparsa, la 29enne, originaria della provincia di Napoli e residente da cinque anni nel Milanese.