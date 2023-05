Denise potrebbe essere caduta nel fiume per uno scontro tra gommoni

AGI - Potrebbe essere stato uno scontro tra gommoni ad aver causato la caduta di Denise Galatà nel fiume Lao, in provincia di Cosenza. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un'inchiesta sulla scomparsa della ragazza di 17 anni dispersa da martedì e le cui ricerche sono riprese in mattinata ed è stato ritrovato il suo caschetto.

La ragazza di Cinquefrondi (RC) si trovava in gita scolastica e ieri stava facendo rafting. Gli altri due giovani che erano a bordo sono stati poi recuperati e salvati mentre di lei nessuna traccia. La giovane frequenta il liceo di Polistena. I carabinieri hanno sentito già ieri le guide e i compagni di Denise.

Da ieri pomeriggio soccorritori fluviali dei #vigilidelfuoco sono impegnati a Laino Borgo (CS) per le operazioni di ricerca di una giovane donna dispersa nelle acque del fiume Lao durante un'escursione con gommone da rafting [#31maggio 7:30] pic.twitter.com/iW0VOZvtl5 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 31, 2023

"Dal momento in cui abbiamo appreso dell'incidente accaduto ai nostri studenti a Laino Borgo - ha detto la dirigente del Liceo statale 'Giuseppe Rechichi' di Polistena, Francesca Morabito - siamo rimasti sul posto e mantenuto un contatto costante con i soccorritori. Assieme ai docenti sul posto abbiamo monitorato con attenzione massima le ricerche in corso. Non perdiamo la speranza".

Nelle ricerche sono stati impiegati anche i droni in dotazione ai Vigili del Fuoco.