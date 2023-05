La prima volta di un Papa a Saxa Rubra [VIDEO]

AGI - Papa Francesco a Saxa Rubra nella sede della Rai. La visita si deve alla registrazione di un'intervista alla trasmissione "A sua immagine", che a quanto si apprende andrà in onda il 4 giugno.

È la prima volta che un Pontefice si reca negli studi televisivi della Rai. Francesco, al suo arrivo, è stato applaudito da numerose persone, personale della Rai che hanno gridato "Viva il Papa". L'intervista era in agenda a marzo ma poi fu rinviata perché il Pontefice era stato ricoverato al Policlinico Gemelli.

"La presenza di Papa Francesco negli studi della Rai è un evento storico per l'azienda e un momento di grande intensità e significato. Il Santo Padre ha la capacita' di toccare il cuore di tutti noi, credenti e non credenti, con la sua straordinaria empatia e la forza del suo messaggio e di valori universali come la pace, la carità, l'inclusione. Ricorderemo con vera emozione questo momento". Lo hanno dichiarato la presidente Mari nella Soldi e l'amministratore delegato Roberto Sergio.