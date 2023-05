Picchiata dai vigili, senza denuncia l'indagine si chiuderà

AGI - Se la transessuale brasiliana di 41 anni non sporgerà formale denuncia entro 90 giorni, la Procura di Milano dovrà chiudere l'inchiesta per lesioni sulle botte subite con colpi di manganello e calci da alcuni agenti della Polizia locale.

È uno dei possibili scenari che si profilano perché le ipotesi di reato contestate sono perseguibili, sulla base della riforma Cartabia, solo con querela di parte e non più di ufficio. Il procuratore capo Marcello Viola e l'aggiunto Tiziana Siciliano hanno delegato gli investigatori a rintracciare la donna, denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, per essere sentita e fornire la sua versione di quanto successo ieri mattina.