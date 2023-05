Ritrovato nell'Avellinese il corpo dell'uomo trascinato via da un fiume d'acqua

AGI - La Protezione civile sta intervenendo con squadre di soccorso territoriali in Irpinia, dopo che una bomba d'acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio tra Forino e Montoro. In quell'area si registrano allagamenti.

Nella frazione Celzi di Forino, provincia di Avellino, è stato ritrovato il corpo dell'uomo di 45 anni morto nell'incidente legato al maltempo in Irpinia. Era residente a Contrada e stava lavorando in localita Varosano di Forino quando è stato travolto dalla sua vettura. Sul posto personale dei carabinieri, del 118 e vigili del fuoco.

In tutto il circondario di Avellino il temporale che ha causato danni e disagi soprattutto alla viabilità. Un fenomeno che si ripete costantemente per la conformazione del territorio e per la scarsa manutenzione dei canali. Due anni fa furono evacuate con i mezzi anfibi dei vigili del fuoco diverse famiglie.

Un elicottero dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi, ha sorvolato le zone dove le squadre di pompieri stanno effettuando numerosi interventi, dopo la bomba d'acqua che ha colpito quella zona dell'Irpinia. Inoltre, come riferiscono i vigili del fuoco, sono state portate al sicuro dai soccorritori acquatici famiglie in difficoltà nelle loro case allagate.