Sta tornando il maltempo

AGI - Tornano i temporali sull'Italia, specie nel nord-ovest, a causa di una piccola 'goccia' d'aria fredda in quota che si muove sull'Europa centrale e che aumenterà l'instabilità sulle regioni settentrionali.

Questo mese di maggio si conferma così molto dinamico sotto il profilo meteo e piuttosto fresco su tutta l'Italia. Saranno poche le variazioni fino all'ultimo weekend, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, che parlano di tempo per lo più asciutto al mattino e instabilità in aumento nel pomeriggio, temperature miti e con valori intorno alle medie del periodo.

Anche guardando all'inizio di giugno, al momento non emerge alcuna fase stabile particolarmente duratura e, soprattutto, alcuna ondata di caldo importante.

Previsioni meteo per mercoledì 24 maggio

Nord

Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, salvo delle piogge sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulla Pianura Padana. In serata residui fenomeni sparsi, più asciutto sulla Liguria e settori adriatici.

Centro

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, ampie e generali schiarite nella notte.

Sud e Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l'Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste del versante tirrenico. In serata fenomeni in esaurimento con ampie schiarite, maggiore nuvolosità sulle isole maggiori. Temperature minime in generale aumento, salvo una lieve flessione sulle isole maggiori, massime stabili o in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna e in aumento al sud e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per il 25 maggio

Nord

Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-ovest e qualche pioggia tra Lombardia ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi ed Appennini con fenomeni in sconfinamento sulle zone di pianura, asciutto tra Veneto e Friuli. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Centro

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri adriatici. In serata tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori.

Sud e Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità irregolare sulla Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l'Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche in Sardegna. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità alta in transito. Temperature minime stabili o in generale rialzo, massime stabili o in calo, salvo un lieve aumento lungo le regioni tirreniche del centro-nord.