Una 19enne americana è stata soccorsa per una presunta violenza in discoteca

AGI - Ha detto di non ricordare nulla e ha scelto di non sporgere formale denuncia la studentessa americana di 19 anni, che potrebbe aver subito una violenza sessuale nella notte tra sabato e domenica in una discoteca di via Alessio di Toqueville, in zona corso Como, a Milano.

La giovane, dopo essere stata sentita nelle scorse ore dagli specialisti della quarta sezione della Squadra mobile, è rientrata in Toscana dove sta svolgendo un tirocinio universitario. Gli investigatori, coordinati dall'aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Elisa Calanducci, sono ancora in attesa di ricevere i referti della visita specialista al centro antiviolenza Svs della clinica Mangiagalli dove la 19enne è stata ricoverata.

Tra gli esami a cui è stata sottoposta anche quelli tossicologici per verificare l'ipotesi se possa essere stata drogata durante la notte trascorsa con due amiche in discoteca. Le altre ragazze, rientrate in Toscana domenica mattina stessa, saranno convocate nei prossimi giorni per essere sentite.