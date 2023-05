Si è costituito l'uomo che ha investito e ucciso un ragazzo in monopattino a Roma

AGI - È un 26enne italiano l'uomo accusato di aver investito e ucciso un ragazzo di 24 anni di origine bengalese, che andava in monopattino, trovato morto due giorni fa in via Casal del Marmo, periferia nord di Roma.

L'uomo, difeso dall'avvocato Luca Pallotta, si è costituito spontaneamente ai vigili del gruppo Cassia. "Ero sotto shock e per questo sono andato via", ha riferito il giovane alla polizia locale di Roma Capitale. Al momento è indagato per omicidio stradale, ma potrebbe essere anche accusato di omissione di soccorso.