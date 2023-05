Il 'caso Jj4', dall'uccisione del runner alla decisione del Tar

AGI - Sono trascorsi 48 giorni da quando Andrea Papi è stato ferito a morte dall'orsa 'Jj4' nei boschi sopra l'abitato di Caldes in Val di Sole, in provincia di Trento. Il primo decesso causato da un orso in Italia da oltre un secolo ha destato incredulità ma anche rabbia tra la comunità di montagna a conoscenza della presenza degli orsi in quella zona del Trentino.

Tante e accese sono state le critiche avanzate dagli animalisti - da Lav Italia all'Oipa passando da Enpa, Leal e Leidaa - nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, con il presidente Maurizio Fugatti che, nel cercare di risolvere l'indubbia e annosa questione, è ricorso a ordinanze e decreti di abbattimento degli esemplari considerati 'problematici', ovvero dell'orsa 'Jj4' e dell'orso 'Mj5'. Quest'ultimo animale è ancora in libertà ma è ritenuto responsabile del ferimento di un escursionista in Val di Rabbi.

Sulla gestione degli orsi sono intervenute le istituzioni, in primis il ministero dell'Ambiente e il Tribunale amministrativo regionale di Trento, che ha voluto approfondire la vicenda sospendendo, accogliendo così i ricorsi delle associazioni animaliste, ordinanze e decreti di uccisione degli orsi. Da quando la politica trentina ha deciso per l'abbattimento degli orsi, sono state lanciate decine di petizioni dalle associazioni ambientaliste e animaliste, che in poche ore sono state sottoscritte da diverse decine di migliaia di utenti.

Il Tar entrerà nel merito giovedi' 25. Nel frattempo ogni ente interessato alla vicenda ha prodotto documentazione, tra essa anche le disponibilità di due santuari esteri, uno in Romania e uno in Giordania. La struttura in Germania aveva dato disponibilità ma solo per un determinato periodo di tempo.

Queste sono le tappe che hanno segnato gli ultimi 48 giorni: